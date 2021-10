Saint-Lô. [INTERVIEW] Élection présidentielle : Jean-François Le Grand séduit par Emmanuel Macron

Après Stéphane Travert, député socialiste de Valognes/Coutances, une autre personnalité politique de premier plan de la Manche affiche son soutien à Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Jean-François Le Grand, ancien président du Conseil général, participera samedi 1er avril 2017 à une réunion publique du comité En Marche, à Cherbourg (Manche).

Vous soutenez Emmanuel Macron, pourquoi ce choix?

"Nous sommes dans une situation assez exceptionnelle pour une présidentielle. Je ne voterai certainement pas Front National, évidemment, pas plus que Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon. Au départ, je soutenais Alain Juppé. Après la primaire, François Fillon a tenu un discours à Lyon, très droitier. J'ai trouvé qu'il y avait une dérive dangereuse, il surfait sur les discours de Nicolas Sarkozy, se rapprochait du FN... Ensuite, les affaires sont sorties. Non pas qu'il ait forcément tort sur le plan du droit, mais petit à petit, je me suis aperçu qu'il avait un certain goût pour l'argent. Et puis, il avait pris l'engagement de se retirer s'il était mis en examen, il ne l'a pas fait. Cela me déplaît énormément."

Emmanuel Macron, est-ce une curiosité intellectuelle?

Non, il ne s'agit pas du tout de cela. Son discours me séduit car, d'abord, il est au-delà de la gauche et de la droite, ce que j'ai tenté de faire en tant que président du Conseil général, en essayant de travailler avec la gauche quand l'essentiel était là. Deuxièmement, son programme est sain et productif. Troisièmement, il est jeune, et j'espère qu'il aura l'audace d'oser, et faire changer la donne politique. Je retrouve en lui une position un peu gaulliste, qui veut changer les choses.

Avez-vous échangé à ce sujet avec Stéphane Travert?

Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, je le vois régulièrement sur différents événements. Quand je lui ai dit que je pensais rejoindre Macron, il m'a dit "bienvenue au club". Mais mon choix, c'est un choix personnel.

Pratique. Réunion En Marche, samedi 1er avril 2017 à 18h à la mairie de Cherbourg, avec Jean-François Le Grand et Stéphane Travert, référent national En Marche

