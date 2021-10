Le Havre. La Normandie se tourne vers l'énergie Marine renouvelable

La Normandie est plus que jamais tournée vers les énergies marines renouvelables. Hervé Morin veut faire de cette filière un secteur d'excellence pour l'ensemble du territoire régional. La Normandie entre dans une nouvelle ère : la pose de la première pierre jeudi 23 mars 2017 de l'usine de pales d'éoliennes LM Wind Power à Cherbourg (Manche), la pose de la première pierre de l'usine d'hydroliennes de DCNS également à Cherbourg d'ici quelques semaines. Ecoutez Hervé Morin :

Hervé Morin souhaite que cette filière des énergies marines renouvelables profite à l'ensemble de la Normandie. La vente d'Areva à Gamesa-Siemens inquiète au Havre. Une usine devait être construite dans la Cité Océane mais le dossier a pris du retard. Edouard Philippe, le maire du Havre, se veut pour autant confiant. Ecoutez-le :

Pas de date précise pour l'implantation de cette usine Siemens au Havre. Le groupe est en discussion avec le port du Havre, propriétaire des terrains.

3 enjeux pour le territoire

La région Normandie veut profiter pleinement des retombées de cette filière des énergies marines renouvelables. Elle a établi 3 enjeux : soutenir la sous-traitance et la maintenance (200 entreprises impliquées), renforcer la formation (en demandant aux professionnels de définir eux-mêmes une carte des formations) et la recherche. Sur ce dernier point, la Normandie y investit 5 millions d'euros par an.

Le salon Seanergy Normandy 2017 au Havre, du 22 au 23 mars 2017

