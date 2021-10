Caen. Football, Ligue 1. De belles cartes à jouer pour le Stade Malherbe Caen en avril

Il n'y a pas eu d'exploit contre Monaco à domicile (0-3), dimanche 19 mars 2017. Il n'y a d'ailleurs pas eu véritablement le temps d'espérer pour les Caennais, Thomas Lémar et ses coéquipiers ayant d'entrée de jeu pris le contrôle des opérations, avant d'ouvrir la marque par le très prometteur Kylian Mbappé, juste avant le premier quart d'heure. "Il nous a manqué un peu de folie" a concédé, le coach normand, Patrice Garande, à l'issue de la rencontre. Un avis que partageaient ses joueurs. "Il nous a aussi manqué beaucoup de justesse technique à chaque fois qu'on a récupéré le ballon a pour sa part indiqué le latéral gauche Frédéric Guilbert. Ça nous aurait permis de conserver le ballon plus longtemps et de se créer plus de situations de but".

"Ne pas s'enliser"

Après cette série de deux matchs face à des tauliers de Ligue 1 que sont Monaco et Nice, le Stade Malherbe s'en sort bien. Avant cette série, les Caennais disposaient de quatre points d'avance sur le premier barragiste. C'est toujours le cas à l'heure actuelle, les Bleu et Rouge étant quatre longueurs devant Nancy, dix-huitième au classement. "On se rapproche de la fin de la saison, et notre idée c'est d'avancer en gagnant nos matchs au mois d'avril", annonce le défenseur Jordan Adéoti.

Après la trêve internationale qui voit les Bleus affronter le Luxembourg, samedi 25 mars, et l'Espagne mardi 28, les Caennais auront un sérieux rendez-vous à négocier à Lorient, lanterne rouge, dimanche 2 avril. Ils enchaîneront avec Montpellier, samedi 8, qui n'a plus gagné depuis la mi-février en Ligue 1. "C'est vrai qu'on retrouve des équipes comme on dit de notre championnat et il va vite falloir prendre des points pour ne pas s'enliser en vue du maintien". Metz et Nantes suivront dans la foulée.

