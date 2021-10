Ce samedi 18 mars, le MDMSA (Seine-Maritime) accueillait Chambly pour la 9e journée de championnat de Top 12 de badminton. Le tenant du titre, encore invaincu cette saison, a une fois de plus prouvé qu'il était indétrônable face à des Normands qui enchainent les défaites.

Pourtant le MDMSA était au complet et s'était bien préparé. Mais seule Juliane Piron est parvenue à sauver face à Laurraine Baumann (21-19, 21-12). Pour tous les autres, le constat est sans appel : huit matches perdus et à chaque fois en deux sets.

Quelques points à prendre

La prochaine journée sera l'occasion de se remettre en selle pour le MDMSA à Strasbourg, pour affronter les troisième au classement (26 points, 4 victoires, 1 égalité, 4 défaites). Les Normands cumulent 23 points (2 victoires, 2 égalités et 5 défaites) et une victoire pourrait les faire passer à la troisième place du classement de la poule juste à la fin du championnat. Ce qui est certain, c'est qu'avec la troisième ou la quatrième place, les Normands sont assurés de se maintenir en Top 12 pour la saison prochaine.

