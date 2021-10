Caen. Téléthon : plus de 5 millions d'euros récoltés en Normandie

La collecte officielle des dons pour la 30e édition du Téléthon, qui s'est déroulée les 2 et 3 décembre 2016, a été dévoilée lundi 20 mars 2017. En Normandie, 5 104 142 euros ont été récoltés. Dans chaque département, les dons se répartissent de la manière suivante :

2 025 007 euros en Seine-Maritime 943 822 euros dans le Calvados 938 654 euros dans la Manche 817 068 euros dans l'Eure 379 592 euros dans l'Orne

285 programmes de recherche soutenus

L'AFM -Téléthon, grâce aux dons du Téléthon, a soutenu en 2016, 37 essais cliniques pour des maladies rares de la vision, des muscles, du sang, du foie et du cerveau. En 2015, 285 programmes de recherche et des jeunes chercheurs partout en France ont été aidés notamment au sein de l'unité mixte de recherche "Physiopathologie et biothérapies des maladies inflammatoires et auto-immunes" de l'Université de Rouen, dirigée par le professeur Olivier Boyer.

