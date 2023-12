Téléthon. Quel département normand a été le plus généreux ?

Le Téléthon 2023, qui se déroulait cette année vendredi 8 et samedi 9 décembre, se conclut sur un compteur de 80 671 222 euros récoltés afin de lutter contre la maladie. C'est le chanteur Vianney qui était le parrain de cette édition. Plus d'1,1 million d'euros ont été donnés en Normandie. Découvrez les chiffres par département.

La Seine-Maritime en tête

C'est dans l'ex Haute-Normandie que l'on a été le plus généreux. Au total, 407 168€ ont été donnés par des Seinomarins. Le Calvados arrive ensuite en deuxième position, avec exactement 274 485€. Vient ensuite la Manche, qui complète ce podium, et ses 190 209€.

Enfin, l'Eure et l'Orne sont respectivement quatrième et cinquième, ayant donné 168 924€ et 78 955€.

Le numéro de téléphone 36 37 reste ouvert jusqu'au vendredi 15 décembre. Vous pouvez toujours réaliser des dons pour faire avancer la recherche.