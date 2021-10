Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 29 mars

MANCHE

Le Cirque Borsberg, premier cirque de Normandie est en tournée en Normandie et tient, encore une fois, à présenter des numéros de qualité, dignes des cirques de grande renommée. Retrouvez le chapiteau du cirque Borsberg à Avranches jusqu'à ce dimanche 2 avril 2017. Gagnez vos 2 places sur tendanceouest.com.

La délégation Normandie du Bearded Collie Club de France vous propose de participer ou d'assister à une journée dédiée au chien "Bearded Collie" au hangar à dirigeables d'Ecausseville ce dimanche 2 avril 2017, avec des activités qui ont du flair. Au programme: théorie sur le flair, 1 atelier " recherche de friandises ", 1 atelier " snuffelmat " et 1 atelier " chercher son jouet ". L'après-midi se terminera avec une balade " sniffante " en groupe.

CALVADOS

À la sortie de l'hiver et au début du printemps, le Comité d'Organisation des Courants de la Liberté propose de venir rechausser ses runnings à l'occasion d'une course conviviale. Organisé en collaboration avec la Ville de Luc-sur-Mer, commune traversée par le Marathon de la Liberté, l'Échauffement est une épreuve de course à pied sur une distance de 11 km qui se déroule ce dimanche 2 avril 2017.

Ce vendredi 31 mars 2017 rendez-vous au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair pour retrouver Katerine en concert. Son dernier album, " Le flm " est un retour aux sources qui réinitialise en profondeur et en légèreté la chanson française. La première partie est assurée par Julien Gasc. Infos et résa sur bigbandcafe.com.

ORNE

Si vous aimez: Jack White, The Black Keys ou encore Band of Horses… participez à la soirée double " Coups de coeur " avec The Delta Saints à la Luciole à Alençon ce mercredi 29 mars 2017. Imprégné de tous les composants de base du rock'n'roll, le second opus de The Delta Sains " Bones ", écrit spontanément en studio et sorti chez le vétéran légendaire de l'industrie musicale américaine " Lound & Proud Records " est assurément le meilleur album que le groupe originaire de Nashville ait produit à ce jour. Plus d'infos sur laluciole.org.

Ce samedi 1er avril rendez-vous au salon des vins à la Halle au Blé à Alençon. L'entrée est libre et gratuite, un verre à dégustation est proposé sur place à 4€. Il y a une quinzaine de viticulteurs de la vallée de la Loire, de Bourgogne, Champagne, Sud-Ouest… mais aussi des auteurs oenophiles. La journée sera ponctuée de nombreux ateliers et un espace jeu dédié aux enfants permettra aux parents de rencontrer les vignerons en toute quiétude.