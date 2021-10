Caen. A Caen, bientôt un bar à chats ?

Encore un ! Après Paris et Rouen, Caen (Calvados) cèdera-t-elle à la mode des bars à chats ? C'est en tout cas l'intention de Gwendoline et Séverine Moulin, deux soeurs de 25 et 28 ans, passionnées de cuisine et ...de chats. "On est toutes les deux proches des animaux. L'idée est de pouvoir réunir nos deux passions où chats et gourmandises sont au coeur du projet", explique Séverine. Les deux jeunes femmes envisagent de confectionner leurs gâteaux elles-mêmes.

Un endroit rien qu'à eux

Au sein du futur établissement, six chats devraient ronronner autour des futurs clients. "Ce sont des chats qui seront adoptables. Nous sommes en contact avec des refuges caennais", explique la jeune future gérante. En attendant de trouver leurs futurs maîtres, les chats vivront dans le bar. "Nous allons leur faire une pièce juste pour eux, pour qu'ils puissent s'isoler, se reposer et vivre tranquillement et puis nous seront là pour prendre soin d'eux".

Un financement participatif

Si ce futur bar n'a pas encore de local précis, il a néanmoins un nom : "Au chat perché". Les deux soeurs ont également mis en place une cagnotte via une plateforme de financement participatif pour les aider à réaliser leur rêve. "Pour l'instant nous sommes en phase d'élaboration du projet et nous aurions besoin de près de 6 000 euros". Pour les donateurs des contreparties sont bien évidemment prévues.

