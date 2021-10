Ce vendredi 24 mars 2017, le SPO Rouen (Seine-Maritime) organise le premier tournoi d'exhibition de la Ligue française de tennis de table (LFTT) au Kindarena. Un tournoi regroupant huit joueurs d'envergure mondiale, dont deux joueurs du SPO qui tenteront de prouver leur valeur.

Le public rouennais au rendez-vous

C'est le deuxième évènement de ce type qu'organise le SPO Rouen. L'année précédente, une rencontre de Pro A avait eu lieu au Kindarena, dans une Salle 1000 pleine à craquer. Cette année, le club a pour tâche d'organiser le premier tournoi d'exhibition de la Ligue Française de Tennis de Table regroupant quelques légendes mondiales de la discipline :

Stephane Ouaiche, 23 ans, jouant dans le club du PPC Villeneuve (actuel 4e du championnat Pro AM). Il est n°28 français a été champion de France individuel en 2014 et 2016 Tristan Flore, 22 ans, joue à l'AS Pontoise-Cergy TT (3e de Pro AM)et est n°24 français. Sacré champion de France individuel en 2012, il a aussi remporté, avec son équipe, le titre de la Ligue des Champion en 2016. Kalinikos Kreanga, 45 ans, fait parti des légendes du ping mondial en étant monté jusqu'à la place de n°9 mondial en 2006. Actuel n°20 français, Kalinikos joue en Pro A pour le club de Hennebont (6e de Pro AM). Christophe Legout est un gaucher de 43 ans qui fait aussi partie des légendes françaises avec 10 titres de champion de France en double et trois titres en simple (2005, 2010 et 2011). Cédric Nuytinck, le Belge, n°90 mondial, évolue dans le club de Roanne, 9e de Pro AM. Pär Gerell, le Suédois de 34 ans atteint la 34e place du classement mondial en septembre 2010 et joue à Chartres, leader actuel du championnat de Pro AM. Abdel-Kader Salifou est n°38 français à 27 ans et évolue à Rouen (2e de Pro BM). Habitué à quelques-uns de ces joueurs, Salifou va devoir sortir le grand jeu à domicile. Nan Liu, la dernière recrue du SPO Rouen. Ce joueur fait parti du top 20 chinois et est actuellement n°33 en France.

La soirée promet d'être belle avec des matchs d'un très haut niveau. Le tout dans une ambiance de show à l'américaine avec un spectacle sons et lumières, des pompom girls et un DJ.

Une retransmission en directe

Le SPO et la LFTT n'ont pas fait les choses à moitié et ont pensé à ceux qui ne pourront venir, car toutes les places se sont vendues en trois semaines. En effet, l'événement sera retransmis en direct sur les sites Tennis2table.com et Tabletennisdaily.

Tournoi d'Exhibition de la LFTT: Vendredi 24 mars, à partir de 20h au Kindarena. Guichet Fermé mais en cas de désistement contactez Julien Georges : 06 30 21 25 67

