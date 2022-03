Caen. HANDBALL (Proligue) : Les Vikings de Caen, de nouveau battus à Istres (29-21)

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Vikings de Caen (Calvados). Vendredi 17 mars 2017 l'équipe entraînée par Dragan Mihailovic s'est lourdement inclinée à Istres (Bouches-du-Rhône), 29-21. Comme souvent, les Caennais sont bien entrés dans leur match et font jeu égal avec les Provençaux pendant toute la première période. À la pause, ce sont même les Vikings qui sont devant (13-15) et peuvent croire à une folle deuxième mi-temps.

Seulement 6 buts en deuxième mi-temps

La deuxième mi-temps sera finalement cataclysmique pour le CHB qui butera sur la muraille Robin Cappelle. Le portier Istréen a fait vivre l'enfer aux Vikings en arrêtant 17 tirs au total, soit 46% des tentatives. Le score final, 29-21, en dit long sur l'inefficacité offensive de Caen en deuxième période, seulement 6 buts soit un toutes les 5 minutes. "Je ne sais pas trop ce qui nous arrive, peut-être un manque de confiance." se demande le capitaine Florian Dessertenne.

Le prochain match des Vikings sera le choc capital pour le maintien face aux concurrents de Valence au Palais des Sports, vendredi 24 mars.

