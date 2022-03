Chelsea Clinton entre au conseil d'administration du voyagiste Expedia

Dans un document transmis au gendarme boursier américain (SEC), Expedia précise qu'un nouveau siège a été créé pour Chelsea Clinton au sein de son conseil d'administration, qui passe ainsi de 13 à 14 membres.

Elle sera rémunérée selon les règles standard de l'entreprise, et ne fait partie pour l'instant d'aucun comité spécifique au sein du conseil d'administration, indique encore l'entreprise.

Expedia, basé dans l'Etat de Washington, est l'un des plus gros voyagistes en ligne au monde, avec toute une série de sites proposant de réserver des chambres d'hôtel, des billets d'avion ou des voitures de location comme Hotels.com, hotwire, Travelocity, hotelclub.com, cheaptickets.com, Egencia, Trivago, CarRentals.com...

Chelsea Clinton est la fille unique de Bill et Hillary Clinton. Elle avait un peu moins de treize ans quand son père est arrivé à la Maison Blanche.

Mariée depuis 2010 à un banquier d'affaires, Marc Mezvinsky, et mère de deux enfants, elle travaille aujourd'hui pour la fondation caritative familiale (Fondation Clinton) où elle a le titre de vice-présidente et où elle est particulièrement impliquée sur les thématiques liées aux femmes et à la santé.

Diplômée des universités de Stanford, Oxford et Columbia, elle a notamment travaillé auparavant comme consultante pour le cabinet McKinsey et fait un peu de journalisme pour NBC.

Elle siège déjà au conseil d'administration de plusieurs organisations new-yorkaises, dont le groupe internet IAC, la School of American Ballet, l'Africa Center et le Weill Cornell Medical College.

A LIRE AUSSI.

Donald Trump se rapproche de la Maison Blanche

Maison Blanche: remous après la nomination du PDG d'ExxonMobil

Maison Blanche: Trump et Clinton se battent jusqu'au bout

Le FBI relance l'affaire des emails de Clinton, une aubaine pour Trump

Quand les hôtels se mettent au "5 à 7" sans tabou