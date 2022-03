Cherbourg. Elle accompagnait les créateurs d'entreprise depuis 25 ans : BGE Normandie ferme le 3 avril

"C'est un acteur majeur de la création d'entreprise que l'on supprime du marché de l'Orne, la Manche et du Calvados" constate Alain Esteve, président de BGE Normandie. L'association, qui fait partie d'un réseau national, accompagne les créateurs ou candidats à la reprise d'une entreprise, avec un suivi individuel et personnalisé. Mais depuis déjà plusieurs mois elle n'acceptait plus de nouveaux porteurs de projets. En effet, l'association, en cessation de paiement, subira une liquidation judiciaire le 3 avril.

L'accompagnement confié aux CCI et Chambres des métiers

Cette situation est due à plusieurs facteurs, selon le président de BGE Normandie. D'abord, d'importantes dettes, issues de problèmes de gestion interne. Ensuite, une nouvelle disposition de la loi NOTRe qui confère désormais aux régions la gestion des créateurs et repreneurs d'entreprise. Enfin, le choix de la région Normandie de confier cette tâche aux seules Chambres de commerce de l'industrie (CCI) et Chambres des métiers.

3 200 entreprises en 10 ans

"La région Normandie est la seule à avoir fait ce choix. Ailleurs en France, elles maintiennent des contrats pour que les différentes structures existantes, comme BGE, continuent à fonctionner", regrette Alain Esteve.

En 10 ans, 3 200 entreprises ont été créées avec l'appui de BGE Normandie dans l'Orne, la Manche et le Calvados. Quatorze points d'accueil vont fermer, et douze salariés seront licenciés.

[INTERVIEW] - Alain Esteve explique la situation de BGE Normandie

