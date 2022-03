Dans la 10e journée de Championnat Pro AF, l'ALCL (Seine-Maritime) recevait Poitiers. Au début de la rencontre, les Normandes dominent: Galia Dvorak ouvre les hostilités et remporte le match face à Eva Odorova 3-1 (7-11, 11-6, 11-6, 11-9).

L'ALCL rattrapé

Puis Yuan Tian fait de même face à Jia Nan Yuan 3-1 (8-11, 11-4, 11-4, 11-9). Mais après la pause, les Pictaviennes se réveillent et renversent la vapeur. Shiho Ono en fait les frais face à Yuan Zheng 2-3 (8-11, 12-10, 13-11, 8-11, 8-11). Dans son second match, Dvorak s'efface 0-3 (9-11, 4-11, 6-11) contre Jia Nan Yuan. Et pour le dernier match, Yuan Tian ne fait pas mieux face à Odorova 0-3 (1-11, 7-11, 13-15).

Au classement, l'ALCL reste à la quatrième place avec 17 points (4 victoires et 5 défaites) mais se retrouve à égalité avec Etival et Poitiers. La prochaine rencontre se jouera à Metz, le 28 mars, contre les 2e du classement.

Le SPO échoue également sur le fil

Chez les hommes, le SPO se battait face à Saint-Denis pour la 11e journée de championnat Pro BM.

Dans cette rencontre, le SPO ouvre le score avec Jesus Cantero qui l'emporte 3-1 (11-6, 2-11, 11-8, 11-8) face à Lubomir Jancarik. Dans le 2e match, Nan Lui s'incline 2-3 face à Mehdi Bouloussa (9-11, 11-5, 8-11, 11-5, 9-11).

Après la pause, le double normand s'impose 3-2 (11-8, 6-11, 7-11, 11-9, 11-6). De retour dans les simples, les Normands sont dépassés et perdent leurs moyens. Nan s'incline 1-3 (9-11, 11-5, 6-11, 5-11) face à Sebastien Jover. Puis Abdel Kader Salifou s'incline également 1-3 (12-10, 13-15, 8-11, 4-11) face à Jancarik.

A l'issu de ce match, le SPO cumule 26 points (6 victoires et 5 défaites) et doit céder sa place de leader à Miramas, qui compte 27 points. Pour la prochaine rencontre, le mardi 28 mars 2017, les joueurs de Rouen se déplaceront à Nice pour affronter l'équipe lanterne rouge du championnat.

