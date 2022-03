Le Pin-au-Haras. Normandie: le tourisme veut davantage se numériser

Le salon " Tourisme, la Digitale attitude " a accueilli plus d'une centaine de professionnels du tourisme de la Normandie, mardi 14 mars 2017 sur le site du Haras du Pin (Orne). Un salon à l'initiative de la CCI Normandie et de la région Normandie.

Maîtriser l'outil numérique

Ce salon avait pour but de sensibiliser les professionnels sur le poids grandissant du numérique dans leurs relations avec leur clientèle potentielle. Comme vous et moi, au quotidien tous ces professionnels utilisent évidemment smartphone et autres tablettes, mais là, ils doivent devenir " acteurs " du numérique.

Thomas Yung, de la société Artiref, spécialiste du web-marketing hôtelier:

Thomas Yung Impossible de lire le son.

Après deux heures de conférence, les professionnels sont ressortis de ce salon, plutôt très convaincus:

Participants Colloque Numérique Impossible de lire le son.

Les professionnels du tourisme ont ensuite pu approfondir en rencontrant une vingtaine de professionnels du numérique.

