Le Pin-au-Haras. Un parc de loisirs au Haras national du Pin

Le Conseil d'administration de l'Établissement public du Pin, qui s'est tenu le mardi 29 novembre 2016, a adopté un projet d'ensemble de développement du Haras du Pin (Orne) et la réalisation d'un important programme de travaux d'aménagement. La priorité pour l'année 2017 est la mise en oeuvre de la valorisation de l'accueil et le confort du public et la diversification des activités, avec un budget d'un montant de 1.325.000 euros, qui prend en compte les activités touristiques, sportives et culturelles.

Un lieu historique

En 1715 s'est édifié dans l'Orne, l'un des plus beaux haras du monde. Trois siècles plus tard le Haras national du Pin, " Versailles du cheval ", reste un haut lieu du patrimoine et une référence de l'élevage et des métiers du cheval en France et à l'étranger. L'objectif immédiat est d'améliorer l'accueil et le confort du public sur le prestigieux site du Pin, afin de favoriser les activités équestres et l'organisation des séminaires et autres réceptions de prestige.

La perspective d'un parc de loisirs

Le Conseil a examiné la proposition de création d'un parc de loisirs réalisable en deux phases, sur le thème du cheval, couvrant le domaine du Haras du Pin. Ce parc d'attraction interactif, ludique, pédagogique et touristique, devrait rassembler tous les types de parcs en un seul: l'objectif étant de marier le site majestueux du Pin avec la nature, l'histoire et iraient de la visite nature aux spectacles, en passant par les espaces ludiques pour enfants, le village, le cinéma, la Grande librairie, ...

Dans un second temps, viendraient les équipements liés à l'hôtellerie, la restauration (plusieurs points snacks répartis sur le site), et la présentation des informations et réservations via le site internet.

Expérimentation sur quatre sites

Une phase d'expérimentation est lancée. Quatre sites, situés dans le domaine du château et des écuries ont été choisis: la carrière de la Poste, le manège d'Aure, l'écurie Numéro 8 et le rond de longe.

Le manège d'Aure sera équipé d'une tribune de 300 places avec un espace de réception en haut de gradin et de tous les aménagements utiles à son fonctionnement permettant ainsi un accueil de prestige pour les spectateurs des prochains spectacles.

