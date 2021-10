Caen. Orne : le Haras National du Pin s'équipe pour s'ouvrir aux spectacles et aux séminaires

Le Conseil d'Administration du nouvel établissement public qui gère le Haras national du Pin (Orne) a décidé ce début de semaine de la création d'une salle de spectacle équestre de trois cents places qui va être installée dans un actuel manège équestre (le manège d'Aure).

Une carrière d'équitation

Une carrière d'équitation (carrière de la poste) va être dotée d'une tribune couverte de 2000 places pour accueillir des spectacles.

Réceptions et séminaires

Enfin, la salle Géricault et une écurie vont être transformées pour pouvoir accueillir des traiteurs, pour les réceptions et séminaires.

Enfin le Haras du Pin pourrait accueillir les activités de formation et de recherche de l'École Blondeau, basée à Saumur, et dont la méthode est basée sur la compréhension réciproque entre le cheval et son cavalier.