Salle d'attente, radiologie et bloc opératoire… Toutes les conditions réelles d'un hôpital seront recréées à la fac de médecine de Rouen (Seine-Maritime) pour accueillir les doudous et peluches de 350 enfants.

Lutter contre le syndrome de la blouse blanche

Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2017, la fac de médecine organise un hôpital pour nounours. Au cours de la semaine, les élèves de la moyenne section au CP des écoles de la région découvriront l'univers médical. Au travers de leurs doudous, les étudiants en médecine entendent lutter contre le "syndrome de la blouse blanche".

"Le but est que les enfants aient moins d'appréhension quand ils doivent aller à l'hôpital, explique Joffrey Delamare, qui coordonne l'événement. On dédramatise la situation en soignant les nounours, en leur montrant qu'ils n'ont pas mal."

Plusieurs filières mobilisées

La réalisation de ce mini-hôpital inclut d'ailleurs d'autres filières. Les étudiants de fac de pharmacie, mais aussi les élèves sages-femmes, orthophonistes et kinésithérapeutes s'associent à l'opération.

Et pour préparer au mieux la prise en charge des doudous et de leurs petits propriétaires, les organisateurs se déplacent toute la semaine dans les écoles inscrites pour présenter comment se déroulera l'opération des ours, lapins et autres doudous.

