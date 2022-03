Rouen. Normandie : il apporte à son frère en prison des bouteilles d'eau remplies de vodka

A Rouen, le 17 décembre 2014, un visiteur se rend au parloir de la prison où est incarcéré son frère. Il n'a simplement pas anticipé les contrôles et fouilles des visiteurs par la sécurité pénitentiaire, celles ci n'étant en effet pas systématiques.

Ce jour là, il vient avec de banales bouteilles d'eau minérale, mais qu'il a remplacé par de la vodka. Il y ajoute quelques briquets, et a peine à en expliquer la raison. " C'était la fin de l'année, je voulais faire plaisir à mon frère pour fêter Noël," avoue-t-il à la barre lors de l'audience du mercredi 8 mars. Le Ministère Public note que "Le prévenu a reconnu les faits et a agi en toute naïveté, et est en outre correctement établi socialement". Le casier judiciaire du prévenu comporte déjà plusieurs condamnations pour violences et infractions diverses.

Après délibération, le Tribunal le reconnait coupable et le condamne à une peine amende de deux cents euros.

