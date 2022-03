Caen. Présidentielles : les parrainages dans le Calvados

Dans le Calvados, 189 parrainages ont d'ores et déjà été attribués à 15 personnalités. Alain Juppé, qui ne sera pas candidat à l'élection obtient 3 parrainages. Le plus soutenu dans le département, c'est le candidat de la droite et du centre, François Fillon qui obtient le plus de parrainages (37) devant Nathalie Arthaud, lutte Ouvrière (26) et Emmanuel Macron, En Marche (24).

Notez que deux candidats obtiennent chacun 1 parrainage, Charlotte Marchandise, candidate issue de la primaire citoyenne et Jean-Claude Martinez, ancien vice-président du Front National.

La liste des parrainages dans le Calvados

La liste des parrainages dans le Calvados (suite)

A LIRE AUSSI.

Parrainages: les maires ruraux hésitent à accorder leur soutien