Damville. 4ème Rallye de régularité du Val d'Iton (Eure), les 11 et 12 Mars 2017

Sur route ouverte, ce rallye se distingue des autres courses, notamment dans les objectifs qui ne sont pas la vitesse. Plus de 60 voitures y participent, et devront rouler de manière la plus régulière, sur un parcours de 450km, sur 2 jours.



Frédéric Gabet, le trésorier du Team, et organisateur du Rallye nous en dit plus…:







4ème Rallye du Val d'Iton Impossible de lire le son.

Retour en vidéo de la première édition de ce Rallye de régularité en 2014:1er départ vers 8h30 le samedi matin, Arrivée prévue entre 13h et 14h le dimanche midi.Le Team Rallye du Val d'Iton sur Facebook: facebook.com/Team-Rallye-Val-dIton