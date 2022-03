C'est une première réussie! Malgré la pluie, 1 000 lycéennes de Normandie ont fait le déplacement, mercredi 8 mars 2017, pour participer à la première édition de la "Lycéenne Maif Run", une course haute en couleur. Organisée par l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) de l'Académie de Caen (Calvados), l'événement s'est tenu à l'hippodrome de Caen. Le circuit de 3 km était agrémenté de jets de couleur.

Promotion du sport chez les lycéennes

Une course solidaire, en cette Journée internationale des droits des femmes, pour la promotion du sport pour les lycéennes. "Continuez à vous éclater et faites du sport, c'est important" leur a conseillé l'athlète de 3 000 mètres steeple et marraine de l'édition, Maëva Danois, originaire d'Hérouville-St-Clair.

Labellisée "Ensemble, soutenons Paris 2024"

Laurence Dumont, député du Calvados, et Maëva Danois étaient également présentes pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. "On compte sur vous pour relayer la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 !", leur a adressé la député.

