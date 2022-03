Caen. Baptiste Lecaplain et son spectacle "Origines" au Zénith de Caen

Baptiste Lecaplain est un humoriste de 30 ans. C'est son troisième spectacle après avoir joué "Baptiste Lecaplain se tape l'affiche" et "La Tournée du Trio", son spectacle avec Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamère.

Aujourd'hui il présente Origines, un spectacle qu'il ne veut pas trop détailler.

"Si j'étais fort en résumé, je ne ferais pas des spectacles d'une heure et demie! Alors venez voir le spectacle ORIGINES. C'est mieux, on aura plus de temps."

Écoutez son interview au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Origines, le dernier one man show de Baptiste Lecaplain

Retrouvez-le au Zénith de Caen ce vendredi 10 mars 2017, remportez vos places en écoutant Normandie Matin sur Tendance Ouest de 5 h et 9 h avec Charles et Nolwenn.

