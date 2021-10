Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 7 avril

MANCHE

Le secours populaire Français organise une conférence sur Jean FERRAT, sa vie, son oeuvre musicale racontée par un ami de l'artiste avec extraits de ses chansons ce samedi 8 avril 2017 à 15h salle du Prieuré à Picauville.

Assistez à la nouvelle représentation théâtrale de la pièce "Ma colocataire est une garce!" avec Évelyne Leclercq et Maurice Risch ce dimanche 9 avril 2017 à Carentan-les-marais. Nadège vient réveiller le quotidien d'Hubert, vieux garçon, avec une pincée d'érotisme, un zeste de séduction et une bonne dose d'humour. Ensemble, ils vous réservent une histoire décapante où les répliques mémorables fusent dans un face-à-face irrésistible. Une comédie de Fabrice Blind et Michel Delgado.

CALVADOS

Ce dimanche 9 avril 2017 c'est la 20e édition des courses de tulipes contre le cancer au départ du château d'Aubigny. Organisées par le Lions Club, ce sont 4 épreuves, de la marche à la course, qui vous permettront de participer activement à la lutte contre le cancer. Environ 2 000 participants s'élanceront, à partir de 9 h. Les inscriptions sont ouvertes auprès de l'office de tourisme du pays de Falaise jusqu'au vendredi 7 avril 2017.

Partez à la découverte du patrimoine millénaire de la ville aux cent clochers. Participez des visites de Caen jusqu'au 28 avril 2017. Votre parcours débute à l'hôtel d'Escoville, siège de l'Office de Tourisme, et se poursuit à l'église Saint-Pierre, aux dimensions de cathédrale. D'églises en places, du Moyen-Âge à nos jours, vous ferez un véritable voyage patrimonial entre tradition et modernité et bénéficiez d'un accès privilégié à la terrasse de l'église Saint-Pierre. Visites les mardis et samedis. Départ à 11h00 du hall d'accueil de l'Office de Tourisme.

ORNE

À partir de vendredi et jusqu'à dimanche 9 avril 2017 le cirque Borsberg, premier cirque de Normandie s'installe à Flers pour vous présenter son nouveau spectacle. Sous un coquet chapiteau de 600 places, très bien chauffé, venez découvrir sa cavalerie, ses funambules, ses sangles aériennes, sa caravane d'animaux exotiques, ses assiettes en folies, ses animaux de la ferme, son auguste de soirée et bien d'autres surprises…

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 c'est la 14e édition de la fête de la bande dessinée et de l'image, Ornenbulle à Flers. Sur place la présence de 22 auteurs, des animations enfants à la Médiathèque de Flers avec coin lecture et coin jeux. Retrouvez également des ventes d'affiches, de cartes postales et d'enveloppes du Château de Flers… et il y a des BD à gagner pendant le festival: Tirage au sort et remise des lots par la librairie "Espace Culturel E.LECLERC Flers" le samedi et le dimanche à 16h30.