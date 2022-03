Placebo, Midnight Oil, Ibrahim Maalouf, Benjamin Biolay, Iggy Pop et bien d'autres seront sur la scène de Beauregard, à Hérouville Saint-Clair (Calvados), les 7, 8 et 9 juillet prochain. Interview de Paul Langeois, le directeur du festival.

La nouveauté de l'édition 2017, c'est le "week before". De quoi s'agit-il ?

"C'est un événement que l'on souhaite voir perdurer, l'idée est d'investir un lieu un peu unique, très petit puisque c'est la Chapelle de la DRAC à Caen, qui peut contenir une centaine de personnes. Nous voulons faire quelque chose qui soit à l'opposé de Beauregard, dans le sens où le festival, ce sont de très grandes scènes et des artistes différents. Ça se déroulera les 28, 29 et 30 juin."

Comment peut-on qualifier la programmation de Beauregard cette année ?

"On est vraiment sur les quatre continents, des styles totalement différents. On ne s'est jamais donné de limites à Beauregard. C'est ça aussi le festival : c'est trouver sur une même journée, une dizaine d'artistes avec des styles différents et donc des publics différents qui vont se mélanger. On espère atteindre les 70 000, 75 000 personnes. Je pense que ça va être trois jours assez intenses, avec on espère, des jours complets."

Beauregard ça n'est pas que de la musique ?

"On aime bien que les festivaliers découvrent aussi un univers. Ça va des cours de cuisine à des ateliers pour enfants. On a des orchestres de fanfare, l'Orchestre de Normandie qui va jouer des interludes classiques. On aime bien mélanger tout ça et surprendre."