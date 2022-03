Mondeville. Basket: Mondeville se fait surprendre au Hainaut (75-73)

Triste défaite de l'USO Mondeville (Calvados) ce samedi 4 mars 2017. Battue 75-73 au Hainaut Basket (Nord), Mondeville ne peut quasiment plus espérer prendre la 5e place : il faudrait que les normandes gagnent leurs deux prochains matchs en espérant que Bourges perde les deux siens.

Ce soir, Calvdosiennes et Nordistes ont eux des temps forts à tour de rôle. Dominée dans le premier quart (22-19) puis gagnante dans le second (16-20), l'USOM y a cru.

Mais le 3e quart est moins bon (24-16). L'USOM a cru avoir à nouveau inversé la tendance en menant 2-11 en milieu de dernier quart (64-66 au total à 5 minutes de la fin) mais le Hainaut s'est relevé pour remporter le match 75-73 après une fin de match riche en suspense.

"On mérite cette défaite"

À l'issue de la rencontre, la capitaine mondevillaise KB Sharp explique l'échec de son équipe: "On est très déçues mais on mérite cette défaite car on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner plus tôt, il y a plein de choses qu'on a pas faites ou pas assez bien et elles ont appuyé là-dessus pour gagner."

Mondeville va maintenant devoir préparer au mieux ses play-offs avec les deux derniers matchs de championnat, ça se passe samedi 18 mars à la Halle Bérégovoy avec la réception de Tarbes.

