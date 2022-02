Petit-Quevilly. Près de Rouen, les travaux de rénovation du stade Diochon se précisent

"On pouvait continuer à accueillir des grands matches avec des dérogations, mais pas pendant cinq ans. Ces investissements vont permettre l'homologation pour la Ligue 2." Le président de la Métropole, Frédéric Sanchez, résume ainsi l'utilité de l'enveloppe de 5,2 millions d'euros mise sur la table par la Région Normandie et la Métropole Rouen Normandie pour rénover le stade Robert-Diochon de Petit-Quevilly (Seine-Maritime).

Ce vendredi 3 mars 2017, le président de la Métropole et son homologue de la Région ont donné ensemble les détails de ce plan de rénovation qui devrait débuter à la mi-mai 2017, une fois la saison sportive terminée. "Il doit y avoir un grand club de foot à Rouen, car les grands clubs participent au rayonnement et à l'attractivité de la région", a indiqué Hervé Morin pour justifier l'implication de la Région dans ce dossier.

Aider le club à se développer

Hervé Morin et Frédéric Sanchez s'inscrivent dans la même logique: donner un outil de qualité pour permettre le développement de Quevilly Rouen Métropole. Concrètement, le plan de rénovation vise plusieurs axes. Un des plus importants concerne l'accessibilité au stade. Le match contre Guingamp a prouvé une nouvelle fois qu'il est difficile de faire rentrer plus de 10 000 personnes par un seul point d'accès. Une deuxième porte devrait donc être aménagée.

La pelouse du stade Diochon va également être remplacée cet été, un processus "qui prend 12 semaines et qui doit être terminé à la mi-août au plus tard". Pour faciliter la retransmission des matches à la télévision, les éclairages vont aussi être remplacés.

Obtenir l'homologation pour la Ligue 2

La sécurité est un des points clés pour permettre à l'enceinte notamment utilisée par QRM d'être utilisée en Ligue 2 en cas d'accession en fin de saison. Pour obtenir cette autorisation auprès de la Ligue, une petite dizaine de caméras de vidéosurveillance sera installée à Diochon.

Le dernier point, et non des moindres, concerné par cette rénovation touche les loges pour les partenaires. Un point d'importance pour permettre au club de générer des revenus par lui-même, selon Frédéric Sanchez. Les derniers rangs, tout en haut de la tribune d'honneur, vont donc être transformés en une dizaine de loges supplémentaires pour accueillir les partenaires du club lors des grands événements. En espérant que QRM en ai très rapidement à rejouer, à l'image du beau parcours en Coupe de France de cette année ou dès la saison prochaine en Ligue 2.

