Rouen. Rouen : bientôt une tribune Daniel-Horlaville au stade Diochon

Sa disparition en avril 2019 avait touché beaucoup de monde dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime), bien au-delà du monde sportif. Le jeudi 22 août 2019, la Métropole de Rouen annonce que son nom sera bientôt associé à l'une des tribunes du stade Robert-Diochon, où Daniel Horlaville avait évolué sous les couleurs du FC Rouen.

Ancienne gloire du FCR et de l'USQ

Alors qu'un programme de rénovation doit être dévoilé dans les jours à venir, la tribune Daniel-Horlaville viendra remplacer la tribune Honneur, la plus grande du stade Diochon avec ses quelque 4 000 places et la plus récente depuis sa reconstruction, en 2004.

Alors que les brouilles restent nombreuses entre les suiveurs de Quevilly Rouen Métropole et du FC Rouen, ce choix devrait convenir à toutes les sensibilités puisque le joueur avait évolué avec les deux maillots. C'est d'ailleurs sous les couleurs de Quevilly que l'attaquant avait signé le plus grand fait d'armes de sa carrière : obtenir une sélection internationale avec l'équipe de France en étant joueur amateur, en 1969. Un exploit jamais réédité depuis.