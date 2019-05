FOOT : Daniel Horlaville, ancien joueur du Fc Rouen et de l'Us Quevilly, est décédé

Daniel Horlaville, ancien joueur de football du Fc Rouen et de l'Us Quevilly (Seine-Maritime), est décédé dimanche 28 avril 2019 à l'âge de 73 ans. C'est son ancien club rouennais qui en a fait l'annonce.

C'est avec une immense tristesse que le @FCRouen vient d'apprendre le décès de l'ancien Diables Rouges, Daniel Horlaville.



Le club présente ses plus sincères condoléances et apporte tout son soutien à sa famille et ses proches.



Tu nous manqueras Daniel. 😢 pic.twitter.com/guG63yuQtr