Caen. La Banque de France réorganise son accueil du public en Normandie

Dans le cadre de sa restructuration "Ambition 2020" engagée depuis plusieurs années, la Banque de France change sa formule pour accueillir les particuliers et les chefs d'entreprise dans chacune de ses succursales normandes. Pour éviter les attentes aux guichets, il est désormais nécessaire de prendre rendez-vous.

"Nous nous modernisons, annonce Charles Hennequin, le directeur départemental Manche de la Banque de France. Surtout, nous voulons mieux répondre aux demandes du public". Pour le particulier ou les entreprises, la Banque de France est le passage obligé pour la consultation des fichiers d'incident bancaire, le dépôt de dossier de surendettement, la demande de mise en oeuvre du droit d'ouvrir un compte ou encore la consultation du Fichier des entreprises.

Une plateforme d'information en ligne

Concrètement la prise de rendez-vous peut s'effectuer soit par téléphone auprès de votre succursale, soit sur internet par l'intermédiaire du site de la Banque de France (www.banque-france.fr) ou de celui des Pages Jaunes.

Il existe également en parallèle une plateforme d'information "Assurance Banque Épargne Info Service" relative aux procédures de surendettement et de droit au compte, aux comptes bancaires et à l'épargne. Elle est consultable en ligne sur le site www.abe-infoservice.fr.

L'accueil est organisé du lundi au vendredi. Chaque succursale à ses propres horaires d'ouverture. Rouen, 32 rue Jean Lecanuet. Tél. 02 35 52 78 07. De 9h00 à 17h00. Le Havre, 22 avenue René Coty. Tél. 02 35 19 50 09. De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Dieppe, 4 bd Maréchal Joffre. Tél. 02 35 52 78 07. De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Saint Lô, 5 rue Jean Dubois. Tél. 02.33.75.63.82. De 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Cherbourg, 18 rue Paul Talluau. Tél. 02 31 38 33 34. De 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h15. Caen, 14 avenue de Verdun. Tél. 02 31 38 33 34. De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Lisieux, 10 rue Roger Aini. Tél. 02 31 38 33 34. De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Alençon, 1 rue du Dct Becquembois. Tél. 02 33 82 58 77. De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Evreux, 26 rue Victor Hugo. Tél. 02 32 38 86 76. De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Vernon, 93 rue Carnot. Tél. 02 32 38 86 76. De 9h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30.

