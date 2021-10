Caen. Amendes de stationnement en Normandie : où vont-elles augmenter ?

Invité de la rédaction de Tendance Ouest, mercredi 18 octobre 2017, Philippe Lailler adjoint au maire de Caen (Calvados), en charge de la sécurité et du stationnement, est venu expliquer que le prix de base de l'amende de stationnement n'augmentera pas à partir du 1er janvier 2018. Il restera à 17 € pour les infractions aux règles de stationnement. À cette date, les 800 communes de France concernées par des espaces de stationnement payant seront libres de fixer le tarif de ces contraventions. Il ne s'agira d'ailleurs plus d'amendes, mais d'un forfait de post-stationnement.

Tendance au maintien du tarif

Quelques ajustements seront nécessaires. Le courrier adressé à la personne qui ne se sera pas acquitté du montant de son droit de stationnement, indiquera 33 € à régler. Si l'amende est payée sous quinze jours, il ne faudra alors verser que 17 €. "Et les personnes qui auront payé 2 € par exemple et dont le temps de stationnement aura été dépassé, pourront le déduire de l'amende et dans ce cas ne payer que 15 €". La ville du Havre (Seine-Maritime) semble partie pour adopter la même posture, tout comme Rouen. A Évreux (Eure), le tarif définitif sera officialisé après débat lors du dernier conseil municipal de l'année en décembre. Le maintien à 17 € est également au coeur des discussions de la majorité actuellement.

À Saint-Lô (Manche), la municipalité assure ne pas être concernée par cette mesure, la ville proposant des offres de stationnement gratuit ou en zones bleues. À Cherbourg, Bayeux et Alençon (Orne), aucune décision n'a encore été prise.

À Dieppe (Seine-Maritime), une augmentation est programmée. Il faudra débourser 20 € à partir du 1er janvier.

