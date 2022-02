Ce samedi 25 février 2017, les joueurs de Canteleu-Maromme affrontaient le Paris UC à domicile pour le premier match des play-down, afin de sauver leur place en Élite.

Des Loups sans réussite

Dans la poule B, le Paris UC était classé 7e, avec 13 points, 3 victoires et 11 défaites, quand le CMVB terminait 6e de sa poule avec 12 points, 3 victoires et 11 défaites. Personne ne pouvait donc prévoir l'issu de cette rencontre.

Dans le premier set, les Loups passent littéralement à coté et le PUC s'impose sans difficulté 12-25. Dans le deuxième set, les Normands ont l'esprit de revanche et égalisent au score 25-23. Dans le troisième, les deux équipes n'arrivent pas à se départager jusqu'à ce que Paris prenne l'ascendant 28-30 et se retrouve à un set de la victoire. Le quatrième est serré également mais Paris ne flanche pas, s'impose 23-25 et met fin à la rencontre. Score final 1-3 (12-25, 25-23, 28-30, 23-25) pour le Paris UC. Le match retour aura lieu le samedi 8 avril 2017 à Paris.

Prochain déplacement prévu à Grenoble

Pour la prochaine rencontre, les joueurs de Canteleu-Maromme se déplaceront à Grenoble. Lors de la saison régulière, Grenoble avait réussi à cumuler 24 points avec 9 victoires et 5 défaites. Et lors de la première rencontre de play-down, Grenoble s'était imposé de justesse face à Bellaing 2-3 (25-23, 18-25, 25-17, 20-25, 13-15).

