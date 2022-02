Le festival A l'est du nouveau est de retour à Rouen (Seine-Maritime) et dans l'agglomération pour dix jours de cinéma du vendredi 3 au dimanche 12 mars 2017.

Œuvres inédites et insolites

Imaginé en 2002 par David Duponchel, un passionné de cinéma, A l'Est du nouveau n'a eu de cesse de s'étoffer ces dernières années et se donne pour but de faire connaître des films inédits en France en provenance de l'Europe centrale ou de l'est.

David Duponchel, enseignant aujourd'hui le cinéma à Lima au Pérou, reste d'ailleurs le programmateur du festival et sélectionne chaque année des oeuvres insolites, découvertes lors de grands festivals. "La plupart de ces films ne seront jamais diffusés en salle faute de distributeur", explique Émilie Richelle, la coordinatrice de l'événement.

Éloge de la diversité

Pour sa 12e édition, il présente une trentaine de films brassant tous les genres, du documentaire à la fiction, et tous les formats. "Cette année, un chapitre est consacré aux héroïnes devant et derrière la caméra, mais comme le festival essaime au Pérou et en Argentine, nous présentons aussi une section avec quelques films péruviens".

En tout, plus d'une dizaine de nationalités d'Europe sont représentées, de la Serbie à la Pologne. "Nous voulons faire découvrir un style vraiment à part et dresser un panorama de la production cinématographique européenne. Pour cela, nous invitons des professionnels à animer des débats."

De nombreuses animations

En marge de ces projections, le festival a à coeur de faire connaître ces productions par ceux qui en sont les acteurs. Il reçoit en particulier cette année le chef opérateur Istvan Borbas, fidèle collaborateur du réalisateur Roy Andersson.

"Ces débats sont destinés aux cinéphiles qui veulent approfondir leurs connaissances sur les spécificités du cinéma d'Europe de l'Est, mais aussi plus largement sur la culture de ces pays." Dans ce cadre, la librairie l'Armitière accueillera de nombreux débats, notamment avec l'écrivain Emmanuel Ruben ou l'académicien Dominique Fernandez.

Pratique. Du 3 au 12 mars. Ariel Mont-Saint-Aignan, Kinépolis et Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 6€. www.alest.org

