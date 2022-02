Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 22 février

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 février, le pôle international du cheval de Deauville organise une course de sauts d'obstacles pro 2 et amateurs. Le public est invité à assister à ces épreuves du vendredi au dimanche,toute la journée à partir de 8h.

A l'occasion de sa tournée, Julien Doré vous donne rendez-vous ce vendredi 24 février au Zénith de Caen. Vous découvrirez en live ses titres "Le Lac" et "Sublime et Silence" notamment. L'entrée varie de 32€ à 49€. C'est ce vendredi à 20h. Toutes les infos à retrouver sur zenith-caen.fr

Vendredi 24 et samedi 26 février, Arcade Maniac se tient à La Luciole à Alençon. Un week-end dédié à tous les geeks. Une exposition interactive entre musique, cultures numériques, jeux vidéos rétro et nouvelles technologies. Retrouvez toutes les infos pratiques sur arcade-maniac.fr

