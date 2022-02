Rouen. Normandie : un bar à chats pourrait bientôt ouvrir 

Des boissons chaudes, des douceurs sucrées et salées et des petites boules de poils dans tous les coins. C'est le concept du "bar à chats" que deux amies veulent implanter dans les mois à venir dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Constance et Julia ont toutes les deux découvert le phénomène à Paris. "Julia est une fan inconditionnelle des chats et moi je les adore aussi, confie Constance. Au début, c'était une blague, on se disait "On n'a qu'à ouvrir un bar à chats". Et puis c'est devenu sérieux."

Déjà 2 600€ récoltés

Ce projet, les deux collègues l'ont en tête depuis plusieurs mois. Mais en lançant une campagne de financement participatif, le Café Moustache est devenu concret. "En dix jours, on a déjà récolté 2 600 € sur les 8 500 € que l'on vise", s'enthousiasment les deux associées. Une somme qui devrait leur permettre d'acheter des matières premières pour leur lancement et assurer le bien-être des chats.

Les deux jeunes femmes ont déjà entamé leurs recherches de local, dans l'idéal avec une pièce pour les clients, une seconde pour que les chats puissent s'isoler s'ils le souhaitent et bien entendu une cuisine fermée par mesure d'hygiène. Ce lieu, Constance et Julia l'imaginent comme un salon de thé très cosy où les clients pourront lire un livre avec un café tout en caressant un chat.

Sortir les chats des refuges

Pour ce qui est des animaux, les deux entrepreneuses ne veulent pas prendre plus de six ou sept chats, "pour ne pas que ça devienne un zoo". L'idée serait de prendre en tant que famille d'accueil des animaux dans des refuges des environs pour donner envie aux clients de les adopter.

Pour l'instant, les deux amies en sont encore à l'élaboration de leur projet. La prochaine étape concerne justement sa faisabilité grâce à une étude de marché et un business plan. Si tout fonctionne correctement, le Café Moustache pourrait ouvrir ses portes en septembre ou en octobre 2017.

A LIRE AUSSI.

A Lille, un café à chiens pour rapprocher humains et animaux

A Chypre, le défi de nourrir des chats en surpopulation