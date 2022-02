Caen. Une visite de Caen en 360°, ça vous dit ?

Matthieu Legoupil, photographe caennais (Calvados) et certifié "Google street view" a décidé de mettre en valeur sa ville. "Depuis 2011, faire des photos 360° de la ville est un projet auquel je pensais", explique-t-il. Il a lancé son site internet début février 2017.

Des visites virtuelles avant de découvrir "en vrai"

Près d'une quinzaine de points touristiques et intéressants architecturalement sont à découvrir.

La Mairie, le port, le Vaugueux mais également le château. "Là c'est particulier parce qu'on peut y faire une visite virtuelle". Des petits textes explicatifs permettent aux visiteurs d'en savoir un peu plus sur les lieux et puis pourquoi de s'y rendre "en vrai".

Du soleil et de la patience

Pour faire de belles photos, Matthieu Legoupil doit s'armer de patience et attendre que le beau temps et le soleil fassent leur apparition. "J'enfourche mon vélo et c'est parti"! Son site est en perpétuelle évolution, au fur et à mesure de ses clichés. "Je n'exclus pas de faire d'autres villes de Normandie. J'aime bien Honfleur, ça pourrait être une bonne idée".

Pratique. Pour visiter Caen en 360°, ça se passe ici.