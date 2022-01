Paris-Brest-Paris sur les routes de nos régions... Près de 6 000 cyclotouristes y participent !

C?est un défi sportif... sans compétition...

Près de 6 000 cyclistes participent en ce moment à la randonnée, Paris-Brest-Paris... un périple de 1260 kms a réaliser en moins de 4 jours... Parmis les points de passages obligatoires, la commune du nord Mayenne, Villaines la Juhel... Une étape bienvenue pour prendre un peu de repos et des forces ...

.... les conditions météo ont mis les organismes à rude épreuve depuis le début de la semaine....

Depuis mercredi, les cyclistes rejoignent Mortagne au Perche pour un nouveau point de contrôle au Carré du Perche.... 4 286 randonneurs y ont déjà pointés ce jeudi matin, on en attend encore 1 153..... avant l?arrivée finale en fin d?après midi à St Quentin en Yvelines....

L?épreuve, festive et conviviale, qui se déroule tous les 4 ans, a attiré bon nombres de cyclorouristes étrangers... ils sont plus de 3 000 .... des américains, des japonais, des anglais, des italiens et même 15 philippins......

