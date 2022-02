Caen. Léa Castel au zénith de Caen le 3 mars 2017

Repérée par Soprano, la marseillaise Léa Castel a enregistré plusieurs duos avec de grands noms de la scène hip-hop française. Puis elle a tenté sa chance dans l'émission Popstars en 2007 où elle a fini finaliste. Elle sort l'année suivante "Pressée de vivre" qui s'écoule à plus de 200 000 exemplaires et fait la première partie de Chris Brown.

Après 2012, elle se fait plus discrète et c'est en 2016 qu'elle entame son grand retour avec un univers plus pop et le single "Abimée". Un titre sur lequel, quelques mois plus tard, elle a invité Slimane à la rejoindre. Ils seront tous deux réunis au zénith de Caen le vendredi 3 mars 2017 à 19h45.

