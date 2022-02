Découvrez sur scène Benjamin Siksou le 3 mars 2017 au Tendance Live

Benjamin Siksou vient de fêter ses 30 ans en ce mois de février 2017. Le jeune trentenaire viendra les fêter avec le public normand au Tendance Live. Vous l'aviez découvert en 2008 dans l'émission "Nouvelle Star" où il avait atteint la finale. Mais ce n'est pas dans la musique qu'il avait continué son aventure artistique mais… au cinéma! On l'a vu dans "15 ans et demi", "Largo Winch", "Toi, moi, les autres", "La vie d'Adèle" et dernièrement dans "La taularde".

C'était donc plutôt une surprise d'apprendre que l'acteur va redevenir chanteur avec la sortie de son premier album "Au chant du coq" prévue au printemps 2017. Voici le premier extrait, à découvrir très vite en live:

A LIRE AUSSI.

Slimane, Boulevard des airs, Igit, Léa Paci etc. : découvrez la programmation du Tendance Live à Caen