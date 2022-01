Le projet d'application "Rembourse ton pote" a remporté, vendredi 10 février 2017, les faveurs du jury de l'Orange Innovation Academy à Caen (Calvados). Les six étudiants à l'origine du projet ont souhaité développer une idée d'application qui permettrait de faciliter le remboursement entre amis. "Quand on cherchait un projet, l'idée de remboursement entre amis revenait souvent. Suite à 200 sondages, on s'est rendu compte que près de 75% des personnes avaient déjà prêté de l'argent à des amis mais que le remboursement pouvait être un peu compliqué", présente Willy Morelon, étudiant en Master Start-up et développement numérique.

Des projets innovants

Le dispositif récompense des "projets professionnels innovants" développés en partenariat avec l'école de management EM Normandie, l'école d'ingénieur ENSICAEN et Orange Labs. Depuis septembre, les six étudiants ont approfondis leur projet en collaboration avec des ingénieurs professionnels. "On a vraiment fait évoluer notre projet, semaine par semaine, grâce à la confrontation avec des ingénieurs professionnels qui mettaient en évidence les points à améliorer pour arriver à un projet abouti", expose-t-il.

Si la prochaine étape est le rendez-vous à Paris à Orange Fab afin de les aider à concrétiser l'idée en start-up, les six étudiants préfèrent se laisser le temps afin de se concentrer sur leurs études. "Pour le moment, on est tous en dernière année d'étude, on préfère mettre le projet de côté, finir nos études et ensuite revenir vers le projet pour ceux qui le souhaiteront", conclut-il. Il faudra donc patienter encore un peu, avant de pouvoir télécharger l'application !

