Rouen. Bonne table à Rouen : Plongée dans l'Amérique des 50's au Wooper's

Pour notre bonne table de la semaine, nous avons élu domicile, ce mardi 14 février 2017, au Wooper's, juste à côté des Docks 76 de Rouen (Seine-Maritime). Ici, on se croirait dans une scène du film Grease. Des murs rose bonbon, des banquettes turquoises, des objets publicitaires plein les murs. Pas de doute, nous sommes bien dans un "diner" à l'américaine. Au milieu de la salle, il y a même une pompe à essence et un vieux jukebox. Il ne manque plus que la vieille caissière revêche et la jeune étudiante qui fait le service en patins à roulettes.

Un best-of de la cuisine US

C'est l'ambiance typique des années 50 aux USA que le Wooper's propose à ses clients. Du côté de la carte, le son de cloche est le même: des entrées aux desserts en passant par les boissons, le restaurant propose un best-of de la cuisine américaine. Au vu de la quinzaine de recettes proposées, c'est le mythique hamburger qui semble être la star des lieux.

Pour ne pas trop me dépayser non plus, je m'oriente vers le "French". Un bon steak haché épais et bien cuit - comme je l'aime - entouré de deux pains buns moelleux, de morceaux de camembert, d'une compotée d'oignon et d'une galette de pommes de terre. Un régal pour l'amateur de fromage que je suis. Pour pousser le vice un petit peu plus loin, il est possible de faire napper ses frites maison de sauce au cheddar. Le tout arrosé par un soda typiquement américain, à mi-chemin entre le cola et la root beer.

Pour 16,90 €, ce combo burger, frites et boisson est un repas à lui tout seul. Les plus gourmands pourront se laisser aller à goûter un des desserts maison comme le cheesecake ou un milkshake pour ajouter une note sucrée à leur repas.

