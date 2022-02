Hors Normandie. Vos sorties club ce samedi 18 février en Normandie

MANCHE

L'Apocalypse new à Hambye fête ses 1 an, Erwann et toute l'équipe vous attendent pour un apéro dînatoire dès 20 avec DJ Mike One, DJ afro numéro 1 en France.

Au Koncept à Lessay c'est Girls Party, la soirée qui chouchoute les filles avec champagne, bonbons et roses à gagner.

Fêtez votre anniversaire à l'Agrion au Moulin de Ver, jusqu'à 6 entrées offertes pour les natifs du mois avant 1h du matin.

Au New Dream à Vaudrimesnil c'est soirée Sex Dream avec pleins de cadeaux toute la nuit.

CALVADOS

Bramsito est en showcase au Palais à Caen avec ses hits “Charbonner” et “Jalouser”.

Au Tiffany à Vire c'est soirée Célibataire avec Dj Serjo Bram's, 3 fois champion de France.

ORNE

Au Bayokos à Alençon retrouver l'ambiance de Coyottes Girls. Le mythique film débarque avec ses danseuses, ils vont enflammer le bar.