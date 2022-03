Hors Normandie. Vos sorties club ce samedi 11 mars en Normandie

MANCHE

L'Apocalypse new à Hambye c'est le duo de choc: DJ Phenomen et Medhy France aux platines. Before au Coyotte Bar à Coutances dès 21h.

Au Koncept à Lessay participez à la Clan's night pour gagner des cadeaux et des goodies.

À l'Agrion au Moulin de Ver c'est la Candy delight, une soirée très sucrée avec des surprises.

Au New Dream à Vaudrimesnil DJ Kut aux platines. L'entrée est à 5 € sans conso à partir de 0h30.

CALVADOS

Au Portobello Rock Club de Caen c'est Washin Mashin pour une grosse soirée electro.

Au Palais à Caen c'est la plus grosse soirée projet X avec JC Dalton, le DJ officiel de Gradur.

ORNE

Au Bayokos à Alençon c'est la Carribean Party avec la participation de la Senseï sur scène.

Au Lounge café au casino de Bagnoles de l'Orne c'est dance party comme tous les samedis à partir de 21h30.