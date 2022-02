Atelier. Rouen : l'épopée des chapiteaux à l'Historial Jeanne d'Arc

Depuis son ouverture, l'Historial Jeanne d'Arc de Rouen (Seine-Maritime) propose régulièrement des ateliers visant à sensibiliser les plus jeunes sur l'histoire ou l'architecture: des sujets abordés par le jeu comme Les petits bâtisseurs ou Jeanne haute en couleur. Avec L'épopée des chapiteaux, atelier proposé ce mercredi 22 février 2017, l'animateur explique techniques et savoir-faire.

Observer et comparer

Dans le cadre des vacances scolaires, cet atelier destiné au 4-7 ans offre un focus sur l'architecture en abordant l'art du chapiteau. Accompagnés par leurs parents, quinze enfants redécouvrent l'historial sous un nouvel angle. Dans la crypte romane et dans les anciennes cuisines de l'archevêché, ils observent en guise d'introduction chapiteaux romans et gothiques et établissent des comparaisons stylistiques.

Identifier les outils et leur usage

Rassemblés dans le cabinet de curiosités, ils apprennent ensuite le nom et l'usage des outils du tailleur de pierre que l'animateur leur présente. Ils sont invités à manipuler ces objets pour mieux comprendre le geste de l'artisan. Les connaissances acquises sont ensuite mises en pratique par un jeu de Memory dans lequel les enfants identifient chacun des outils.

Mettre la main à la pâte

L'atelier s'achève par la création d'un chapiteau. L'animateur présente trois modèles de chapiteaux que les enfants tenteront de reproduire avec pour support terre glaise ou pâte à modeler. Ils pourront bien entendu repartir avec leur création en fin d'animation.

Pratique. Mercredi 22 février à 10h. Historial à Rouen. Tarif 4€. www.historial-jeannedarc.fr

