Loisir. Technolud : le sport dans tous ses états

Rendez-vous attendu des jeunes gamers, le festival Technolud fête sa 18e édition. Organisé par la ville de Petit-Couronne pendant les vacances scolaires, son succès ne se dément pas.

Les raisons du succès

Le matin, le festival est réservé aux groupes, essentiellement des centres de loisirs mais l'après-midi le festival s'ouvre aux individuels en grosse majorité des habitants de Petit-Couronne. "Ce festival séduit essentiellement les collégiens quoique certains stands soient accessibles dès 5 ans et qu'une soirée famille soit organisée le vendredi soir", note Mathieu Calvez, chargé de la promotion de l'évènement à la mairie de Petit-Couronne. "C'est l'occasion de découvrir les dernières nouveautés en termes de jeux vidéo mais aussi de participer à des tournois sur grand écran ou d'explorer des jeux anciens : ce festival satisfait la curiosité des amateurs par la diversité des animations proposées". Chaque année, le Technolud accueille son lot de nouveauté : "On innove encore cette année avec un Escape game imaginé par le service jeunesse : un jeu d'équipe et de réflexion !" En intérieur une dizaine d'espaces sont aménagés pour les gamers : "Les animateurs de la ville du service des sports et de l'espace jeunesse encadrent les animations : ils donnent les consignes et s'assurent que tous participent à tour de rôle", précise Mathieu.

Un parcours sportif

"Nous mettons toujours un point d'honneur à mettre les jeux vidéos en lien avec des activités sportives" souligne Mathieu. L'année passée le thème choisi était "ça roule": l'opportunité pour les gamers de s'essayer sur le parvis du Sillon à des sports tels que l'overboard, le karting, les rollers, la trottinette et la course en caisse à savon. Cette année les sports proposés sont le kart à pédale, le trampoline, le tir-à-l'arc, le golf, un jungle run (ou parcours du combattant) ou encore un baby-foot humain. Ces activités offrent une alternative au jeu sur écran et permettent de s'oxygéner et de se défouler. "Ce sont surtout des sports qui permettent de créer du lien, de développer l'esprit d'équipe et bien entendu de s'amuser". Les activités sportives sont encadrées par des prestataires et permettent de s'initier à moindre coût à des sports insolites. "Bien sûr les jeux vidéos rejoignent la thématique. On retrouve notamment le tout nouveau Steep spécial JO d'hiver de Pyeongchang mais aussi un espace de compétition de danse avec le jeu Just Dance", annonce Mathieu.

Pratique. Du mardi 27 février au samedi 3 mars. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 2/3 € la demi-journée ou 5€ forfait semaine. Tél. 02 32 11 57 00

