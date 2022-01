Coups de vent et pluies : 40 foyers privés d'électricité à Longny au Perche et quelques arbres fragilisés tombés

40 foyers restent privés d?électricité à Longny au Perche ce mercredi matin... Conséquence des pluies et des vents de la nuit dernière... un transformateur est hors d?usage, il est en cours de remplacement, tout le monde devrait retrouver de l?énergie à la mi-journé selon ERDF .....le vent a également provoque le déracinement d?arbres sur le Perche ornais et le secteur de Carrouges.

Météo France a enregistré des rafales de vent entre 60 et 70 km/h... des hauteurs d'eau ente 3 et 8 mm.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire