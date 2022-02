Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 20 février

MANCHE

Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 février 2017 emmenez vos enfants entre 9 et 13 ans à un stage d'astronomie au Planétarium Ludiver. Pour décrocher la " Petite Ourse ", l'astronome en herbe suivra un stage en groupe, encadré par un animateur scientifique. À l'issue de ce stage, les participants seront en capacité de se familiariser avec l'observation du ciel; s'orienter et se repérer sous le ciel nocturne; connaître quelques notions de base en astronomie ou encore savoir préparer une observation astronomique. Plus d'infos sur ludiver.com.

Le ciné des Moussaillons continue à la Cité de la Mer. Il s'agit d'une sélection de courts-métrages d'animation inédits sur le thème de l'océan: drôles, émouvants ou poétiques, il y en a pour tous les goûts! Du poisson jaune malicieux dans son aquarium à la petite fille en balade sur le dos d'une tortue marine en passant par un petit garçon qui s'embarque à bord d'une mystérieuse épave… 6 courts-métrages à découvrir en ce moment à la Médiathèque de la Cité de la Mer de Cherbourg.

CALVADOS

Vendredi 24 février 2017 assistez au retour de Superpoze, le prodige caennais au Cargö à Caen. Vous verrez que la quasi-totalité de ses musiques ont quelque chose de très vaporeux, voire de lunaire. Superpoze dépasse le statut de simple relève d'une french touch qui tournerait en rond. Il apporte des mélodies romantiques dans une musique fatiguée par les beats, il dessine des paysages infinis là où la monotonie du kick a durant des années fait sa loi.

Samedi 25 et dimanche 26 février 2017 participez à la 7e édition de la foire aux arbres, arbustes et plantes à massif sur la place du champ de foire de Vire Normandie. De nombreux professionnels du végétal, pépiniéristes, paysagistes, horticulteurs, seront présents pour ces 2 jours. C'est gratuit de 9h à 18h.

ORNE

Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s'envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être. C'est le synopsis du film Cornich Kennedy projeté salle Marcel Robine à Athis Val de Rouvre ce jeudi 23 février 2017 dès 20h30.

Ce week-end des 25 et 26 février 2017 est placé sous la découverte des " cultures numériques " à la Luciole à Alençon, un week-end événementiel dédié à tous les geeks, petits et grands, où chacun va pouvoir retrouver ou découvrir, à l'image du film Pixels, les mythiques BORNES ARCADE vintage des années 80's, tout en pouvant s'initier et jouer à tous les premiers jeux vidéo aujourd'hui devenus " culte ", Pacman, Space Invaders, Super Mario ou encore Donkey Kong.