Cambriolages avec effractions dans l'Orne, la Mayenne et le Calvados... 2 personnes en garde à vue remis en liberté, le 3ème a été déféré devant le parquet de Laval

2 des trois personnes placées en garde à vue hier dans une affaire d?une dizaine de vols par effractions et dégradations par incendie....ont été remis en liberté, ce matin... âgés de 17 et 25 ans ils seront convoqués de la justice ultérieurement... le 3ème homme, 30 ans, a été déféré devant le parquet de Laval.... il devrait être présenté devant la justice dans le cadre d?une comparution immédiate... une enquête commune entre la police d?Argentan, les gendarmes de la Mayenne et du Calvados avaient permis l?arrestation de ce trio !

