Mouvement de grêve annoncé aux cuisines de l' hôpital de L'Aigle

Lundi au self de l?hôpital de L?Aigle ce sera jambon purée pour tout le monde....conséquence d?un mouvement de grève des personnels de cuisine à l?appel de la CGT... le syndicat dénonce la suppression de deux postes, et le non remplacement d?un poste muté l?année dernière.... L?équipe cuisine est composée aujourd?hui de 11 personnes... elle produit quotidiennement, 1 500 repas... pour l?hôpital mais aussi, pour l?extérieur, la maison de retraite, le foyer logement ou pour la petite enfance... la restauration restera assurée lundi pour les patients...

