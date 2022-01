Saint-Lô. Intervention du Raid à Saint-Lô : six mois de sursis pour le tireur du quartier de l'Aurore

Mardi 7 février 2017, un homme de 36 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Coutances (Manche) pour violences avec arme. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2016, armé d'un pistolet à billes, il avait pris pour cible un passant depuis la fenêtre de son appartement situé quartier de l'Aurore, à Saint-Lô (Manche).

Intervention du Raid

Lors de l'intervention des forces de l'ordre, l'homme s'était retranché chez lui provoquant l'intervention du Raid, unité d'élite de la police. Le quartier avait alors été entièrement bouclé.

En audience correctionnelle, le prévenu a expliqué qu'il traversait à l'époque des faits une situation compliquée. L'homme avait notamment rompu avec sa petite amie et venait de perdre son emploi. Il avait ce soir-là 0,52 mg d'alcool par litre d'air expiré.

Le tribunal correctionnel de Coutances a finalement condamné l'homme à six mois de prison avec sursis. Le prévenu a aussi écopé d'une obligation de soins et d'une interdiction de posséder une arme. Il devra par ailleurs verser 800 € de dommages et intérêts au passant visé par ses tirs.

A LIRE AUSSI.

Homme retranché à Saint-Lô : intervention rapide du Raid