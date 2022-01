351 pieds de cannabis saisis au cours de perquisitions dans le nord Sarthe ce mercredi matin

351 pieds de cannabis détruits par les gendarmes, dans le cadre de perquisitions menées dans 4 domiciles, ce mercredi matin, sur les communes de Meurcé, Neuvillalais, secteur de Beaumont sur Sarthe, et au Mans.... Un laboratoire de culture de cannabis in door dans un bâtiment de 40m² parfaitement organisé, avec ventilation, éclairage et irrigation a été découvert... 2 300? en liquide saisis, ainsi que deux puissantes berlines de marque allemande, ...

5 personnes âgées de 24 à 39 ans ont été placées en garde à vue... l?opération aura nécessitée 25 gendarmes, et le soutien d?une équipe cynophile ...

